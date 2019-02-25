СМИ узнали о реакции Путина на дело Калви

Президент России Владимир Путин выступил за то, чтобы управляющий фондом Baring Vostok Майкл Калви был привлечен к ответственности по обвинению в мошенничестве, сообщили СМИ.

По данным трех источников, на прошлой неделе Путин в ходе закрытой встречи ответил на вопрос о том, как он относится к делу Калви и к тому, что это может нанести ущерб инвестиционному климату. Президент России заявил, что следователи подозревают Калви и его соратников в том, что они украли большую сумму денег – 2,5 млрд рублей – и нельзя это игнорировать, пишет Bloomberg.

Собравшимся Путин сообщил, что он не давал предварительного согласия на арест, однако заметил, что иногда в таких делах предварительное заключение оправдано.

Публично Путин об аресте Калви пока не говорил, хотя пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путина проинформировали о задержании основателя инвестиционной компании Baring Vostok.

Также Песков говорил, что главе государства передадут просьбу Baring Vostok взять дело под личный контроль.

В середине февраля американца Калви и еще четырех сотрудников фонда задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Основатель Baring Vostok отвергает обвинения. Басманный суд Москвы арестовал Калви, ему предъявили обвинение.