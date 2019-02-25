Сердючка устроила скандал с ведущим украинского отбора на «Евровидение»

Выступающий в образе Верки Сердючки артист Андрей Данилко устроил в эфире скандал с ведущим украинского отбора на международный конкурс «Евровидение» Сергеем Притулой.

После выступления коллектива KAZKA Притула попросил Данилко высказаться о номере, однако артист захотел взять слово после других членов жюри, передает РИА «Новости».

«А давайте без «давайте», – заявил Данилко в ответ на просьбу ведущего придерживаться регламента и порядка очередности.

Также Данилко решил, что Притула пытается приписать ему негативное отношение к выступившей группе.

«Если бы ты не говорил, что я как-то необъективно сужу по поводу KAZKA, но ты все время это подчеркиваешь, и это начинает раздражать, правда», – высказался Данилко.

Ведущий ответил, что лишь передает то, что «пишут люди», а вовсе не пытается дать свою субъективную оценку действиям членов жюри и исполнителей.

«Сережа, я же не озвучиваю, что пишут про тебя», – ответил исполняющий роль Сердючки певец.

Конфликт во время эфира прекратил другой член жюри конкурсного отбора, согласившийся вперед прокомментировать выступление коллектива.

Напомним, на украинском отборе на «Евровидение – 2019» победила певица Maruv. Однако победительнице устроили допрос о России и потребовали выбирать между конкурсом и гастролями по России. В понедельник министерство культуры Украины потребовало отправить на «Евровидение» только патриота страны.