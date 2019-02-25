Директора школы избили стальным прутом в Москве

Директора московской школы неизвестный избил металлическим прутом, сообщают СМИ.

По данным телеканала РЕН-ТВ, нападавшего удалось задержать, обстоятельства происшествия выясняются.

В ГУМВД столицы уточнили, что неизвестный ударил директора пакетом, а не прутом.

«По предварительным данным, 25 февраля в одном из общеобразовательных учреждений района Южное Бутово состоялась встреча директора с воспитателем детского сада, на которого поступали жалобы со стороны родителей воспитанников», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

В ГУМВД добавили, что женщина пришла на встречу с директором в сопровождении брата. «В ходе беседы мужчина ударил директора пакетом, который был у него в руках», – уточнили в ведомстве.

Радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на проект Baza сообщила, что мужчина был возмущен понижением зарплаты родственницы.

«Пятый канал» уточнил, что неизвестный напал на директора учреждения Любовь Егорову. По этим сведениям, он явился на прием к ней и начал избивать самодельным оружием.