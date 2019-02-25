Директора школы избили стальным прутом в Москве

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25 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 15:23  |  vz.ru
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Белоруссия нашла новый способ заработать на богатствах России

Перепродажа белорусами угля менее болезненна для бюджета России, чем реэкспорт ее нефтепродуктовФото: Дмитрий Удалов/«Интерпресс»/ТАСС
Белоруссия отчиталась о неожиданно фантастическом росте поставок угля на Украину. Хотя сами белорусы его практически не добывают, а закупают в России. Что это – новый канал для реализации донбасского антрацита или очередной способ заработка для Минска? Возможно, Россия расплатилась с Белоруссией углем за нефтепродукты. Подробности...
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Почему Европа закрывает глаза на дела молдавского олигарха

"Проевропейский" Плахотнюк контролирует абсолютно все аспекты политической жизни МолдавииФото: DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
В России возбудили очередное уголовное дело против самого влиятельного человека Молдавии – олигарха Владимира Плахотнюка. В Кишиневе заговорили о «гибридной войне» и пообещали пожаловаться в Евросоюз. Но в самом ЕС, точнее в Германии, как раз сейчас идут следственные действия, связанные с «молдавской» схемой.  Подробности...
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Министр обороны СССР пролил свет на первые дни Великой Отечественной

На первый год войны пришлось более половины всех человеческих потерьФото: Scherl/Global Look Press
В Центральном архиве Минобороны обнаружены дневники маршала СССР Родиона Малиновского, в которых он назвал главную причину поражений СССР в первые месяцы Великой Отечественной – неграмотность высшего командного состава. Что изменят эти ценнейшие сведения в нашем восприятии ВОВ? И можно ли им доверять? Подробности...
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Победа пророссийских сил в Молдавии оказалась разочарованием

Додону не удалось переиграть ПлахотнюкаФото: Valery Sharifulin/TASS/Pool/Reuters
Или коалиционное правительство, или досрочные перевыборы. Так можно описать результаты парламентских выборов в Молдавии, которые в СМИ ошибочно поспешили назвать победой партии ориентированного на сближение с Россией президента Игоря Додона. На самом деле ему все же не удалось переиграть неформально управляющего страной олигарха Игоря Плахотнюка. Как так получилось и чего ждать России по итогам выборов? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Голливуд снял «повесть о настоящем человеке»

Егор Холмогоров, Публицист
Перед Маккеем стояла задача создать антитрамповскую агитку к выборам 2020 года. Общий смысл агитки: республиканцы – упыри, они развязали кровавые войны, разрешили применять пытки, не разрешали гей-браки. Но что-то пошло не так. Подробности...

Возвращение России в Азию – долгосрочный проект

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Спору нет, международное политическое влияние Москвы сохраняет масштабный эффект. Но если до коллапса СССР Юго-Восточная Азия рассматривалась Москвой как одна из площадок противостояния с США, теперь ситуация принципиально иная. Подробности...

Новую Америку Трамп построит на наши деньги

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
С нашей стороны было бы глупостью не понимать, чего нам стоит вся эта заокеанская ярмарка обещаний – 2020. Американцы уже давно определились с тем, откуда брать деньги на свое развитие. А мы? Подробности...
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    Политические аксиомы Путина

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          Директора школы избили стальным прутом в Москве

          25 февраля 2019, 14:30

          Текст: Алексей Дегтярев

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          Директора московской школы неизвестный избил металлическим прутом, сообщают СМИ.

          По данным телеканала РЕН-ТВ, нападавшего удалось задержать, обстоятельства происшествия выясняются.

          В ГУМВД столицы уточнили, что неизвестный ударил директора пакетом, а не прутом.

          «По предварительным данным, 25 февраля в одном из общеобразовательных учреждений района Южное Бутово состоялась встреча директора с воспитателем детского сада, на которого поступали жалобы со стороны родителей воспитанников», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

          В ГУМВД добавили, что женщина пришла на встречу с директором в сопровождении брата. «В ходе беседы мужчина ударил директора пакетом, который был у него в руках», – уточнили в ведомстве.

          Радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на проект Baza сообщила, что мужчина был возмущен понижением зарплаты родственницы.

          «Пятый канал» уточнил, что неизвестный напал на директора учреждения Любовь Егорову. По этим сведениям, он явился на прием к ней и начал избивать самодельным оружием.


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