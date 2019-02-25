Алтайский губернатор посмеялся над перспективой стать «приалтайским»

Губернатор Виктор Томенко с юмором воспринял предложение ученого о переименовании Алтайского края в Приалтайский.

Идея барнаульского ученого Льва Пурдика основывается на том, что в составе нынешнего Алтайского края действительно горной является лишь 15% территории. Остальные являются целиком равнинными, поэтому название якобы некорректно и нелогично.

«Ничего кроме улыбки эта идея не вызывает. Мы живем в информационном обществе, благодаря этому высказыванию новость можно увидеть в первых строчках «Яндекса». Серьезно относиться к ней нельзя», – сообщил РИА «Новости» Томенко.