На референдуме в Молдавии проголосовали за сокращение числа депутатов

Большинство граждан Молдавии по результатам прошедшего в стране консультативного референдума высказались за сокращение числа депутатов со 101 до 61 и возможность их отзыва, сообщила глава ЦИК республики Алина Руссу.

«На вопрос о сокращении числа депутатов свыше 730 тыс. высказались положительно, а 260 тыс. – высказались против», – приводит ее слова ТАСС.

При этом за возможность отзыва депутатов проголосовали 790 тыс. участников референдума, а 200 тыс. высказались против.

По словам Руссу, в референдуме приняли участи 39% избирателей.

Референдум проходил параллельно с парламентскими выборами, по результатам которых в парламент прошли оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова, правящая Демократическая партия Молдовы, партия «Шор» и блок Acum («Сейчас»).

Ранее сообщалось, что глава правящей Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк лидирует на парламентских выборах в одномандатном округе №17 с результатом в 72,36%.

Эксперт заявил газете ВЗГЛЯД о тяжелейшем поражении пророссийских сил на выборах в Молдавии.