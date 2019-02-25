Продавцов сертификатов на управление самолетами задержали в Москве

В Москве задержали подозреваемых в продаже поддельных сертификатов от имени авиационных центров, которые через интернет обещали будущим пилотам получение документов без обучения, сообщают СМИ.

«По предварительной оценке, незаконный доход от противоправной деятельности превысил 10 млн рублей», – рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, передает РЕН-ТВ.

Все подозреваемые в продаже поддельных сертификатов задержаны, двоих из них уже арестовали.

В отношении них возбуждено уголовное дело по мошенничеству в особо крупном размере.