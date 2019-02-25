Сотрудница РАМТ умерла в больнице после падения декораций

В результате падения декораций в Российском академическом молодежном театре (РАМТ) скончалась заведующая художественно-постановочной частью Ольга Школьникова, сообщили в пресс-службе театра.

«Заведующая художественно-постановочной частью РАМТа Ольга Андреевна Школьникова, получившая травму в процессе монтировки декораций, скончалась сегодня в больнице. Это огромная утрата для всех нас. Скорбим», – сообщили в театре, передает АГН «Москва».

Там добавили, что Школьникова трудилась в театре с 2002 года.

Падение декораций в РАМТ произошло 22 февраля, во время инцидента пострадало два человека. Сообщалось, что у одного пострадавшего был ушиб плеча, у другого – ушиб головы.