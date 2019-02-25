Путин обсудит обозначенные в послании задачи с главами ведомств

Президент Владимир Путин встретится в понедельник с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«У президента запланировано несколько внутренних совещаний и встреч, из них публичная будет – его общение с министром Денисом Мантуровым, министром промышленности и торговли. Традиционно, вы видите, сейчас в целом идет серия встреч, где отдельно по ведомствам, по секторам экономики президенту докладывают по итогам уже фактологически минувшего года и очерчивают основные ориентиры на год текущий», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Он добавил, что доклады руководителей будут сделаны в том числе с учетом тех задач, которые поставлены в послании Федеральному Собранию.

В рабочем графике президента на 25 февраля значится международный телефонный разговор, в ближайшее время Кремль сообщит о результатах этого разговора, уточнил Песков, передает ТАСС.