Россияне назвали процент неравнодушных в стране

ВЦИОМ провел опрос, изучающий отношение россиян к равнодушию.

37% считающих, что в стране больше неравнодушных, включили в их число и людей из своего окружения. Чаще всего так считают представители крупных городов, сообщает РИА «Новости». Превосходство по числу равнодушных в стране при этом признал почти каждый четвертый – 24% из опрошенных.

Большинство же – 43% опрошенных – поделили равнодушных и неравнодушных примерно поровну. Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также 25-34-летних эта доля выше (51% и 48% соответственно). В опросе принимали граждане от 18 лет.

Ранее ВЦИОМ установил, что каждый пятый россиянин ругается матом каждый день.