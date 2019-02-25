Избившего школьника жителя Приморья оставили на свободе

Суд в Приморье не стал помещать под домашний арест задержанного по делу о самосуде над пятиклассником в школе в Большом Камне.

Об этом сообщил представитель регионального управления Следственного комитета РИА «Новости».

Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о наличии сведений, согласно которым администрация учебного заведения не реагировала на жалобы о хулиганстве ребенка. Директора отстранили от работы, в классе сменили классного руководителя.

Краевая прокуратура возбудила уголовное дело о побоях. Родители пятиклассников также обратились в полицию со встречными заявлениями о причинении телесных повреждений их детям.

Избиение ребенка в школе приморского города Большой Камень стало одной из наиболее читаемых и обсуждаемых новостей по той причине, что подобное могло случиться практически в любой российской школе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как разрешать конфликты в школах.