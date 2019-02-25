Ближний Восток проявил интерес к российскому зенитному комплексу

Страны Ближнего Востока высказывают интерес к морской версии зенитного ракетно- артиллерийского комплекса «Панцирь-МЕ».

Комплекс был впервые продемонстрирован всего несколько дней назад на военно-технической выставке IDEX-2019В Абу-Даби.

«Мы уверены, «Панцирь-МЕ» как адаптированная для моря версия знаменитого «Панцирь-С1» будет иметь очень большие рыночные перспективы, но на сегодняшний день о каких-то договоренностях говорить преждевременно, демонстрация комплекса состоялась всего лишь несколько дней назад», – сообщил ТАСС директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов.

«Панцирь-МЕ» может быть установлен на все виды боевых кораблей. Он поражает воздушные цели, движущиеся на скорости до 1 тыс. м/с, зона поражения составляет до 20 км ракетным вооружением и до 4 км – артиллерийским.

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