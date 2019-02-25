Начата проверка сообщений о червях в конфетах в магазинах Новокузнецка

Роспотребнадзор по согласованию с прокуратурой проведет проверку сообщений о том, что жители Новокузнецка обнаружили в купленных в сетевых магазинах конфетах червей, сообщил представитель управления службы по Кемеровской области.

Представитель управления сказал РИА «Новости», что жалоба на червей в конфетах не поступала ни в областное управление, ни в территориальный отдел Роспотребнадзора в Новокузнецке, однако после появления сообщений в СМИ информация была взята в разработку.

«Долго не могли определить название конфет, но сейчас нашли, и в процессе согласования с прокуратурой находится проведение проверки», – добавил он.

В региональной прокуратуре пояснили, что все внеплановые проверки в рамках соблюдения федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Роспотребнадзор обязан согласовать с прокуратурой. Там добавили, что в случае правильного оформления документов такое разрешение будет получено в очень короткие сроки.

Напомним, в выходные в социальных сетях появилось сообщение о конфетах с «живой начинкой» – червями. Сообщалось, что такую продукцию приобрел один из жителей Новокузнецка в местном сетевом магазине. Тогда другие горожане стали рассказывать, что уже сталкивались с подобной проблемой при покупках в других магазинах.