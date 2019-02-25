Москвичей ожидают облачность, ветер, небольшие осадки, сообщают синоптики.

Днем в столице температура воздуха составит от 1 до 3 градусов тепла, будет облачно, местами возможна гололедица. В Подмосковье столбики термометров покажут от минус 2 до плюс 3 градусов.

Ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с, порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В ночь на вторник в городе будет от минус 1 до плюс 1 градуса, по области – от минус 2 до плюс 3 градусов. Также ожидаются небольшие осадки, местами – гололедица. Продолжит дуть сильный ветер с порывами до 15 м/с.

В связи с сильным ветром в понедельник в Московском регионе объявлен желтый (третий из пяти) уровень опасности.