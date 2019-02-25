США захотели вернуть к жизни «горячую линию» с Россией

Американская разведка вернулась к идее использования «горячей линии» с Россией в вопросах киберугроз, сообщают чиновники США.

Как пишет Daily Beast, «горячую линию» создали в 2013 году, но пользовались ей лишь раз, когда перед выборами 2016 года США призвали Россию не совершать кибератак против инфраструктуры голосования, передает РИА «Новости».

Как заявил один из чиновников, «горячая линия» позволит «знать, что Россия получила месседж» США. К данному каналу связи можно будет прибегать «при стремительном развитии кризисной ситуации», когда «другие способы не сработали», сказал он.

По словам чиновника, США «пока не видят признаков того, что Россия прекратила вмешательство».

Напомним, американские СМИ утверждают, что в соцсетях уже якобы идет кампания по дискредитации кандидатов в президенты США от Демократической партии.