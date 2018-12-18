Первый президент Украины пожаловался на маленькую пенсию

Бывший украинский президент Леонид Кравчук заявил, что получает не президентскую, а депутатскую пенсию.

Он заявил, что его пенсия в 18 тыс. гривен (около 660 доларов) – «это стыд и позор». Кравчук рассказал, что «постоянно поднимает этот вопрос перед всеми президентами страны, но нынешняя власть такая примитивная, что все думают, это я о деньгах пекусь», пишет «Новое время».

Кравчук утверждает, что дело не в деньгах. Ему «обидно, что есть люди, которые сделали для страны сущие пустяки, а у них пенсии в 100 или 200 тысяч».

Первый президент Украины подчеркнул, что «взял на руки это государство».

Напомним, Кравчук назвал Донбасс другой страной. Он заявлял, что Россия в случае оккупации Украины прекратила бы свое существование за год. Также он убежден, что вопрос передачи Крыма обратно Украине можно решить предоставлением региону особого статуса.