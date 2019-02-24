Макрон решил не злить «желтых жилетов» отдыхом на роскошном курорте

Президент Франции Эммануэль Макрон в этом году решил отказаться от традиционного отдыха на горных курортах, чтобы не вызывать раздражение у «желтых жилетов» своим дорогостоящим отдыхом, пишет газета Le Parisien.

Издание отмечает, что обычно Макрон с супругой отдыхают на курорте Ла Монжи в Пиренейском горном массиве. Несмотря на то, что он гораздо менее дорогостоящий, чем места отдыха в Альпах, привлекающие богатых клиентов со всего континента, Макрон не захотел раздражать движение «желтых жилетов», протестующих против бедности в стране, передает ТАСС.

Такой отдых французского президента мог бы напомнить населению, что ему подобные поездки не по карману, указывает издание. Le Parisien со ссылкой на данные Группы по мониторингу неравенства пишет, что только 8% французов имеют возможность один раз в два года позволить себе отдых на горных курортах, а две три населения страны вообще никогда не отправляются в горы на зимние каникулы.

Прошлой зимой Макрон уже совершил ошибку, когда, сидя в горнолыжном комбинезоне в уютном кафе одного из курортов, рассуждал о необходимости усилить контроль над безработными, получающими пособия, и в частности более жестко следить за тем, действительно ли они стремятся получить работу. Население отрицательно встретило действия президента.

Напомним, по официальным данным правоохранительных органов, в манифестациях «желтых жилетов» во Франции в рамках 15-го общенационального дня протестов, состоявшегося в субботу, 23 февраля, приняли участие около 47 тыс. человек, из них 5,8 тыс. человек вышли на улицы в Париже.