СПЧ установил контроль за ситуацией вокруг технопарка Шиес в Архангельской области

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) будет отслеживать ситуацию вокруг экотехнопарка «Шиес» в Архангельской области и подключаться по мере необходимости, заявил член СПЧ, председатель постоянной комиссии по экологическим правам Сергей Цыпленков.

«Гарантировано совет будет следить за развитием ситуации и подключаться с разной степенью интенсивности в зависимости от того, как ситуация будет развиваться», – передает слова Цыпленкова ТАСС.

Ранее власти региона сообщили, что собираются построить экотехнопарк в Ленском районе на юге Архангельской области, рядом с Республикой Коми. Там предполагается организовать полигон для размещения и переработки твердых коммунальных отходов из Москвы и Архангельской области. Проект был признан приоритетным, инвестиции в него оцениваются в 10,5 млрд рублей.

Цыпленков отметил, что в течение недели члены комиссии провели ряд встреч с жителями региона, представителями органов власти.

«В Урдоме (рабочий поселок в Ленском районе Архангельской области), в населенных пунктах, прилегающих к этой территории на стороне Коми, мне кажется, членам совета удалось абсолютно открыто выслушать различные стороны, удалось встретиться с местными жителями, с муниципальными органами власти без какой-либо цензуры. Во всех населенных пунктах мы встречались до последнего желающего что-то сказать совету, высказать свою точку зрения», – сказал он.

По его словам, дополнительно запрошены материалы надзорных органов, на основании всех данных будет выработана позиция СПЧ по этому вопросу.

«Должны предоставить Росводресурсы, Росприроднадзор, прокуратура; я рассчитываю, что в первой декаде марта будет сформулирована позиция. Пока я могу сказать, что возникают вопросы к процессу: как было организовано, как было налажено взаимодействие в треугольнике инвестор, органы власти и население. Я хочу изучить все материалы, которые мы собрали, и те, которые еще не поступили, тогда делать выводы о том, насколько все серьезно там было нарушено», – пояснил он.

В ходе встреч правозащитников с участниками общественных и экологических организаций, а также с представителями областной администрации, Ростехнадзора и прокуратуры Архангельской области были определены наиболее острые и спорные аспекты в реализации строительства экотехнопарка «Шиес». Так, многие отмечали, что должны быть проведены все необходимые экологические экспертизы, прежде чем объект будет введен в эксплуатацию, и что на данный момент у общественности катастрофически не хватает информации о самом проекте.

Член СПЧ и главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев подчеркнул, что надо выходить на диалог, чтобы сделать процесс утилизации и захоронения твердых отходов максимально безопасным.

Большое недоумение жителей области вызывали планы построить мусорный полигон в районе станции Рикасиха, близ Северодвинска. Членам Совета было продемонстрировано, что на данный момент никаких строительных работ в Рикасихе не ведется и объект исключен из территориальной схемы обращения с ТКО.

О планах создания экотехнопарка «Шиес» в Ленском районе Архангельской области объявили администрация региона и правительство Москвы. Цель проекта – ликвидация свалок путем построения современной инновационной инфраструктуры по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов из Москвы и Архангельской области с максимальными гарантиями отсутствия вреда экологии.

Ожидается, что проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию экотехнопарка продлятся до февраля 2020 года. В Архангельской области прошел ряд митингов, в ходе которых жители региона потребовали не допустить нарушения природоохранного законодательства и выступили против строительства объекта.

В августе заместитель председателя правительства Архангельской области Евгений Фоменко заявлял, что свалки в поселке Шиес не будет, а строительство промышленного объекта не начнется без проведения экспертиз и общественных слушаний.