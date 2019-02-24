В России вступили в силу новые правила посадки в самолет

Пассажиры российских аэропортов с 24 февраля 2019 года могут проходить в самолет по электронным посадочным талонам, в воскресенье вступил приказ Минтранса России на этот счет.

При самостоятельной онлайн-регистрации на рейс пассажиру предоставят электронный посадочный талон, по которому можно пройти в стерильную зону аэропорта. Авиакомпании обязаны сообщать пассажирам о возможности использования такого талона, в том числе нужно разместить эту информацию на своем сайте, передает РИА «Новости».

В аэропортах сохранится возможность самостоятельной печати или получения талона на бумажном носителе.

Ранее сообщалось, что Минтранс разрешил использовать в аэропортах систему электронных талонов при посадке на самолет.