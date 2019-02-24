В воскресенье синоптики пообещали москвичам переменчивую погоду без осадков.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром в Москве будет минус 5 градусов. К обеду потеплеет, столбики термометров покажут 1 градус ниже ноля. К вечеру температура воздуха поднимется до 2 градусов тепла. Ветер прогнозируется западный, силой 1-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.