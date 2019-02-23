Трампу вручили «Золотую малину»

Президент США Дональд Трамп получил премию за сомнительные достижения в мировом кинематографе «Золотая малина», сообщает USA Today.

По информации издания, Трампа назвали победителем в номинации «Худший актер» из-за его появления в документальных фильмах «Смерть нации» и «Фаренгейт 11/9», передает RT.

Кроме того, он победил в номинации «Худший актерский дуэт». В качестве партнера выступила «нескончаемая мелочность».

Худшим фильмом назван «Холмс и Ватсон» Итана Коэна, худшей актрисой – Мелисса Маккарти за роли в фильмах «Игрушки для взрослых» и «Душа компании».

С Трампом в номинации премии «Золотая малина» соревновался актер Джонни Депп за озвучку в фильме «Шерлок Гномс».