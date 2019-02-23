ЦИК Молдавии лишил аккредитации члена миссии ОБСЕ от России

Центральная избирательная комиссия Молдавии приняла решение о лишении аккредитации одного из членов миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Решение огласила председатель ЦИК республики Алина Руссу. Таким образом, Центризбирком удовлетворил просьбу миссии, которая ранее отстранившей от работы российского наблюдателя за парламентскими выборами в Молдавии Александра Кобринского.

Как сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь БДИПЧ Томас Раймер, поводом для этого стало «явное нарушение кодекса поведения наблюдателей». «Мотивы я не буду комментировать, потому что мы уважаем деятельность абсолютно всех международных национальных миссий и это право миссий», – заявила Руссу.

Источник, знакомый с Кобринским, сообщил, что посол миссии Матиас Еорши и глава департамента БДИПЧ по выборам Александр Шлык без объяснения причин забрали у российского наблюдателя удостоверение ОБСЕ. Сам Кобринский, по информации источника, предполагает, что это связано с его постами в социальных сетях, где он писал о приверженности правительств стран постсоветского пространства Западу и о демографической ситуации в Молдавии.

Кобринский потребовал официальную бумагу с указанием причин отстранения, но пока ее не получил, добавил источник.

Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 24 февраля. Они впервые будут проходить по смешанной избирательной системе: 50 депутатов изберут по партийным спискам, 51 – по округам.

В середине февраля власти Молдавии запретили въезд в страну российским тележурналистам.