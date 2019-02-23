В субботу синоптики пообещали москвичам прохладную погоду и небольшой снег.

По прогнозу синоптиков, в субботу утром в Москве будет минус 10 градусов. Днем немного потеплеет, столбики термометров покажут 9 градусов ниже ноля. К вечеру температура воздуха поднимется до 5 градусов ниже ноля, пойдет небольшой снег. Ветер прогнозируется западный, силой 2-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.