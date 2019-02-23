В центре Москвы нарисовали огромного солдата-защитника

В День защитника Отечества в центре Москвы на одном из домов появилось праздничное граффити и подпись «Я защищаю свою Родину!».

В Московском районе Замоскворечье по адресу Зацепский Вал 14 на фасаде дома было размещено граффити ко Дню защитника Отечества. Граффити высотой в несколько этажей называется «Я защищаю свою Родину!», на нём изображён военнослужащий в камуфляже на фоне нарисованных окон, в которых видны мирные горожане, сообщает «Вестник Замоскворечья».

В течение месяца любой желающий сможет сделать памятную фотографию или видео на фоне рисунка.