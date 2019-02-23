Полуфиналист «Лидеров России» рассказал об интересе военных к конкурсу управленцев

«Встретил много сильных руководителей. У меня появилось множество свежих идей, которые предложу руководству и применю в сфере управления персоналом», – рассказал газете ВЗГЛЯД полуфиналист конкурса «Лидеры России» Алексей Мищенко. День защитника Отечества – один из главных праздников для Мищенко, который в Мурманской области возглавляет службу управления персоналом ВМФ.

Полуфиналист конкурса «Лидеры России» Алексей Мищенко из города Полярный Мурманской области работает начальником службы управления персоналом ВМФ. Для него День защитника Отечества начался с построения в военной части, где он служит.

«А дальше буду проводить время с семьей за обеденным столом. Для меня этот праздник важен, как для любого человека, который отдает свой долг Родине. Для меня это один из самых главных праздников, как день рождения и Новый год, которые в России традиционно являются одними из самых любимых. Каждый год отмечаю День защитника Отечества с удовольствием, получаю поздравления и подарки», – рассказал Мищенко.

Что касается участия в «Лидерах России», то Мищенко признался, что «конкурс очень понравился». Он решил поучаствовать в нем с целью сравнить свои возможности с другими людьми, которые стремятся развивать в себе лидерские качества. Кроме того, участие стало для него выражением социальной позиции.

«Встретил много сильных руководителей. У меня появилось множество свежих идей, которые предложу руководству и применю в сфере управления персоналом», – рассказал Мищенко.

По его словам, особенно интересно было сравнить военные и гражданские подходы в решении различных заданий по ходу конкурса. «Главный вывод – применение военных подходов иногда может быть эффективнее гражданских. Но для руководства военными стоит почерпнуть и гражданскую модель управления», – рассказал полуфиналист.

Он добавил, что кроме него в конкурсе участвовали другие военные. «Были офицеры запаса. А спичрайтером у нас был командир подводной лодки. Удалось отдельно пообщаться с ним. Он пишет книгу о сходстве и различиях военных и гражданских систем управления персоналом», – рассказал полуфиналист.

Мищенко считает, что военным надо активнее участвовать в конкурсе «Лидеры России». «В любом случае люди учатся, когда находятся в такой среде. Для военнослужащих это не менее полезно, чем для гражданских, которые с интересом смотрели на то, как я веду себя в разных ситуациях», – считает он.

Конкурсное задание «Сердце лидера» позволило Мищенко запустить социальный проект, который он намерен развивать и дальше, несмотря на то, что не смог пробиться в финал.

«Проект называется «Открытые сердца – безграничные возможности». Он направлен на всестороннюю помощь инвалидам. Мы реализуем его в нашем регионе, но если все получится, надеемся на реализацию в остальных регионах России. Сейчас мы создаем электронную систему, которая будет объединять на информационном портале все сферы жизни инвалидов. Мы ставим цель изменить отношение общества к инвалидам, максимально вовлечь каждого человека в решение проблем инвалидов», – рассказал Мищенко.

Конкурс «Лидеры России» – флагманский проект платформы «Россия – страна возможностей», который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан.

Конкурс 2018-2019 начался 10 октября прошлого года, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе. В очные полуфиналы конкурса вышло около 3,3 тыс. человек. В середине недели завершились оценочные мероприятия второго полуфинала конкурса в Центральном федеральном округе. Приглашения в финал получили 30 участников из Москвы.

С начала года региональные полуфиналы прошли во всех федеральных округах России. На сегодняшний день определены 269 из 300 финалистов. Помимо успешного преодоления очного полуфинала, для выхода в финал участникам требуется реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Финал Конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.