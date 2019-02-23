Полуфиналист «Лидеров России» рассказал об интересе военных к конкурсу управленцев

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23 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 12:28  |  vz.ru
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Белоруссия нашла новый способ заработать на богатствах России

Перепродажа белорусами угля менее болезненна для бюджета России, чем реэкспорт ее нефтепродуктовФото: Дмитрий Удалов/«Интерпресс»/ТАСС
Белоруссия отчиталась о неожиданно фантастическом росте поставок угля на Украину. Хотя сами белорусы его практически не добывают, а закупают в России. Что это – новый канал для реализации донбасского антрацита или очередной способ заработка для Минска? Возможно, Россия расплатилась с Белоруссией углем за нефтепродукты. Подробности...
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Порошенко раздул вокруг Керченского пролива боевую предвыборную провокацию

Экипаж «Гюрзы» и другие военные должны пожертвовать собой ради роста рейтинга ПорошенкоФото: mil.gov.ua
Накануне 23 февраля в Керченском проливе вновь запахло большой войной. Из Киева усиленно намекают, что в праздничный день три боевых украинских катера вновь пойдут на прорыв, как это было уже 25 ноября. В таком случае перед российским командованием встанет вопрос: то ли остановить катера огнем, защищая нашу границу, то ли пропустить катера, чтобы не подыгрывать Петру Порошенко на выборах. Подробности...
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Как Карачаево-Черкесия живет без Арашуковых

«Молодежь за Рауфа!» – сообщает билборд на развилке дороги в Хабезском районе Фото: Евгений Разумный/«Ведомости»/ТАСС
Дело клана Арашуковых и арест его фигурантов всколыхнули всю страну, но особенно – Карачаево-Черкесию, где об этой семье знает каждый. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД встретился с жителями республики, которые долгие годы пытались привлечь внимание следственных органов к деятельности Арашуковых. Подробности...
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Израиль и Украина начали «туристическую войну»

Первыми жертвами украинского пограничного возмездия стали ни в чем не повинные хасидыФото: Виктор Драчев/ТАСС
В последнее время Израиль стал массово заворачивать на своей границе украинских туристов, не без оснований подозревая в них будущих нелегальных «заробитчан». С некоторых рейсов из Киева снимают каждого пятого пассажира. В ответ Киев начал мстить – задержал на границе группу хасидов. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Защита отечества – это не носки в форме танка

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
По поводу 23 Февраля. Абсурдно отмечать это как «мужской праздник», потому что это праздник защитников отечества. Кто не защищал – к тому не применимо. Но мне не нравится затея «Давайте в этот день насуем мужчинам в панамку». Подробности...
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Как можно любить «совок»?

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Просветленные и особо интеллектуальные читатели продолжают возмущаться: как можно любить хотя бы что-то в «гнусном заплесневелом совке»? Человеку свойственно любить страну и время, где он прожил свое детство и молодость. Подробности...
Обсуждение: 140 комментариев

Отношение к украинскому монстру пора менять

Евгений Крутиков, военный эксперт
Многие до сих пор считают Украину не враждебным государством, а «братской» страной, искренне жалея украинцев. Эту ситуацию пора менять, иначе наше положение может стать еще хуже. Подробности...
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          Полуфиналист «Лидеров России» рассказал об интересе военных к конкурсу управленцев

          23 февраля 2019, 10:58

          Текст: Андрей Резчиков

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          «Встретил много сильных руководителей. У меня появилось множество свежих идей, которые предложу руководству и применю в сфере управления персоналом», – рассказал газете ВЗГЛЯД полуфиналист конкурса «Лидеры России» Алексей Мищенко. День защитника Отечества – один из главных праздников для Мищенко, который в Мурманской области возглавляет службу управления персоналом ВМФ.

          Полуфиналист конкурса «Лидеры России» Алексей Мищенко из города Полярный Мурманской области работает начальником службы управления персоналом ВМФ. Для него День защитника Отечества начался с построения в военной части, где он служит.

          «А дальше буду проводить время с семьей за обеденным столом. Для меня этот праздник важен, как для любого человека, который отдает свой долг Родине. Для меня это один из самых главных праздников, как день рождения и Новый год, которые в России традиционно являются одними из самых любимых. Каждый год отмечаю День защитника Отечества с удовольствием, получаю поздравления и подарки», – рассказал Мищенко.

          Что касается участия в «Лидерах России», то Мищенко признался, что «конкурс очень понравился». Он решил поучаствовать в нем с целью сравнить свои возможности с другими людьми, которые стремятся развивать в себе лидерские качества. Кроме того, участие стало для него выражением социальной позиции.

          «Встретил много сильных руководителей. У меня появилось множество свежих идей, которые предложу руководству и применю в сфере управления персоналом», – рассказал Мищенко.

          По его словам, особенно интересно было сравнить военные и гражданские подходы в решении различных заданий по ходу конкурса. «Главный вывод – применение военных подходов иногда может быть эффективнее гражданских. Но для руководства военными стоит почерпнуть и гражданскую модель управления», – рассказал полуфиналист.

          Он добавил, что кроме него в конкурсе участвовали другие военные. «Были офицеры запаса. А спичрайтером у нас был командир подводной лодки. Удалось отдельно пообщаться с ним. Он пишет книгу о сходстве и различиях военных и гражданских систем управления персоналом», – рассказал полуфиналист.

          Мищенко считает, что военным надо активнее участвовать в конкурсе «Лидеры России». «В любом случае люди учатся, когда находятся в такой среде. Для военнослужащих это не менее полезно, чем для гражданских, которые с интересом смотрели на то, как я веду себя в разных ситуациях», – считает он.

          Конкурсное задание «Сердце лидера» позволило Мищенко запустить социальный проект, который он намерен развивать и дальше, несмотря на то, что не смог пробиться в финал.

          «Проект называется «Открытые сердца – безграничные возможности». Он направлен на всестороннюю помощь инвалидам. Мы реализуем его в нашем регионе, но если все получится, надеемся на реализацию в остальных регионах России. Сейчас мы создаем электронную систему, которая будет объединять на информационном портале все сферы жизни инвалидов. Мы ставим цель изменить отношение общества к инвалидам, максимально вовлечь каждого человека в решение проблем инвалидов», – рассказал Мищенко.

          Конкурс «Лидеры России» – флагманский проект платформы «Россия – страна возможностей», который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан.

          Конкурс 2018-2019 начался 10 октября прошлого года, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе. В очные полуфиналы конкурса вышло около 3,3 тыс. человек. В середине недели завершились оценочные мероприятия второго полуфинала конкурса в Центральном федеральном округе. Приглашения в финал получили 30 участников из Москвы.

          С начала года региональные полуфиналы прошли во всех федеральных округах России. На сегодняшний день определены 269 из 300 финалистов. Помимо успешного преодоления очного полуфинала, для выхода в финал участникам требуется реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Финал Конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.


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