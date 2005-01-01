Стало известно, сколько военных оставят США в Сирии

Соединенные Штаты оставят в Сирии миротворческий контингент размером около 200 человек.

Контингент расположится на базе «Ат-Танф» на северо-востоке страны, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Военнослужащие США будут работать вместе с военными из Европы, общее количество оставшихся военных будет равняться 1,5 тыс. человек, сообщает РИА «Новости».

В пятницу пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что после вывода американских войск из Сирии Соединенные Штаты намерены оставить в этой стране «небольшой миротворческий контингент».

В Кремле отметили, что заявления США по поводу вывода войск из Сирии нередко противоречат друг другу.