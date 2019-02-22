Режиссер Файзиев назвал решение о поддержке российских мультфильмов «огромной помощью»

«Детские фильмы закладывают основы формирования личности», - заявил газете ВЗГЛЯД режиссер Джанки Файзиев, комментируя решение Владимира Путина наделить Фонд кино функциями по поддержке производства отечественных детских и анимационных фильмов и увеличить ежегодные субсидии на эти цели на 1 млрд рублей.

Файзиев назвал данное решение «не просто весомой, но огромной помощью» для производства отечественных детских и анимационных фильмов, подчеркнув, что раньше эти области кинопроизводства не получали прямой поддержки от правительства. «Если сравнивать с нулем, то любая цифра будет гигантской», - считает Файзиев.

По его мнению, решение президента, «это крайне важный, нужный, ожидаемый шаг для российского кинематографа».

По его мнению, пока Россия отстает от многих других стран в том, что Файзиев назвал «формированием моделей и стереотипов поведения».

«Своим детям мы показываем или старые советские мультфильмы, или американские. К ним нет никаких претензий, но все равно мы чуть-чуть другие. У нас другая культура, отличные морально-этические ценности», - сказал режиссер. Именно поэтому столь важна и значима государственная поддержка создания наших собственных детских и анимационных фильмов, уверен режиссер.

Режиссер также отметил сложность создания детского кино, связанную с разнообразными «нишами» жанра. «Когда мы говорим «дети», мы понимаем под этим огромную группу людей. Ребенок в 5 лет, в 7 лет, в 10 лет, в 13 – это разные люди, разные по менталитету, по интересам, по состоянию. С продюсерской и производственной точки зрения – это очень непростое дело»,- объяснил собеседник.

Напомним, президент Владимир Путин поручил наделить Фонд кино функциями по поддержке производства отечественных детских и анимационных фильмов и увеличить ежегодные субсидии на эти цели на 1 млрд рублей. Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам заседания 15 декабря Совета по культуре и искусству.