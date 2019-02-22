В РАН рассказали о сотнях тысяч спасенных арестованным Покушаловым жизней

Академик и председатель Сибирского отделения Российской академии наук Валентин Пармон заявил, что арестованный в связи с подозрением в мошенничестве членкор РАН Евгений Покушалов является одним из лучших специалистов в своей области.

«По сути задержания ничего не могу сказать, но могу сказать, что это уникальнейший специалист, который спас жизни, я думаю, – либо он сам, либо его ученики – более сотни тысяч человек. Он специалист по аритмии. Он меня лечил от аритмии, он моих коллег, в том числе академиков, вылечил. Это сверхмедик, сверххирург. Таких в мире, наверное, на пересчет», – приводит «Интерфакс» слова Пармона.

Ранее в связи с подозрением в легализации преступных доходов Центральный районный суд Новосибирска арестовал замдиректора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е.Н.Мешалкина, члена-корреспондента РАН Евгения Покушалова.

Следователи считают, что с 2015 по 2018 года могло быть похищено свыше 1,3 млрд рублей.

Покушалов возглавляет Центр интервенционной кардиологии, который входит в структуру НМИЦ. Является лауреатом госпремии за научное обоснование и внедрение в клиническую практику новой концепции снижения заболеваемости и смертности среди пациентов с нарушением ритма сердца.