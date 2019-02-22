Декорации упали на людей в РАМТ

В Российском академическом молодежном театре Москвы (РАМТ) во время установки рухнули декорации, рассказали в экстренных службах.

При падении декораций пострадали два человека, передает РИА «Новости».

«У одного пострадавшего сильный ушиб плеча, у второго – ушиб головы», – говорится в сообщении.

РАМТ – государственный театр, специализирующийся на постановках для детей и молодежи. Основан в 1921 году. Художественным руководителем с 1980 года является Алексей Бородин.