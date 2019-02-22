Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии с 1 апреля 2019 года на 2%.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту министерства, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, передает ТАСС.

«Исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2018 год (8 тыс. 483 рубля) и за 2017 год (8 тыс. 315 рублей), темп роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2018 год составил 102%. В связи с этим предлагается с 1 апреля 2019 года проиндексировать размеры социальных пенсий на 2%», – отмечается в документе.

Напомним, в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин потребовал немедленно проиндексировать пенсии и ежегодные денежные выплаты сверх уровня прожиточного минимума.