Захарова не исключила, что Британии «есть что скрывать» по делу Скрипалей

Лондон до сих пор не предоставил Москве никакой достоверной информации по делу Скрипалей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, предположив, что Британии «есть что скрывать».

«Несмотря на наши официальные запросы, никакой достоверной – ладно, достоверной, хотя бы официальной – информации по делу Скрипалей британская сторона предоставить не может и не предоставила. Судя по всему, причина проста – либо есть, что скрывать, либо попросту нет реальных свидетельств того, в чем нас обвиняют», – сказала Захарова, сообщает РИА «Новости».

В среду российское посольство в Британии заявило, что не может констатировать, что Сергей и Юлия Скрипаль живы.

Тем временем мать экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Елена подала в полицию заявление о пропаже сына и внучки Юлии. Племянница Скрипаля Виктория считает, что ее дядя давно мертв.

Кроме того, британские СМИ заявляли, что состояние здоровья экс-полковника ГРУ сильно ухудшилось.