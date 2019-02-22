Песков: Россия не испытывает фрустрации из-за ситуации с назначением генсека ОДКБ

Россия и другие страны Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не испытывают никакой тревоги из-за отсрочки с назначением нового генерального секретаря организации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ни в Кремле, ни среди других членов ОДКБ никакой фрустрации не испытывают, и никакого вакуума в оперативном руководстве ОДКБ нет, потому что там работает исполняющий обязанности генсека (представитель России Валерий Семериков – прим. ВЗГЛЯД), который будет исполнять свои обязанности до того, как ситуация с новым генеральным секретарем прояснится», – приводит его слова ТАСС.

Представитель Кремля признал «некоторые разногласия среди членов ОДКБ». Они, по его словам, в настоящее время урегулируются. «Но это не означает, что существует какой-то дефицит оперативного управления», – заверил он.

Газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники ранее написала, что ОДКБ на ближайший год может остаться без полноценного генсека в связи с тем, что одна из стран организации – Армения – не согласовала назначение на этот пост главы Совбеза Белоруссии Станислава Зася.

В июле власти Армении генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и экс-главу республики Роберта Кочаряна в свержении конституционного строя по делу о разгоне акций протеста в Ереване 1 марта 2008 года. Хачатуров был снят с должности 2 ноября 2018 года по инициативе армянской стороны. При этом Армения заявляла, что должна сохранить этот пост до истечения срока ее полномочий.

Политолог Алексей Мартынов объяснял, что на решение ОДКБ не оставлять пост генсека за Арменией могли недавние действия главы республики Никола Пашиняна.