В США сказали, что мешает политическому прогрессу на Украине

Посольство США опубликовало в соцсетях заключение о том, что экономическому и политическому процессу на Украине продолжает серьезно мешать коррупция.

«В этот день пять лет назад протестующим с «евромайдана» удалось прогнать коррумпированную власть. Однако коррупция остается насущной проблемой, которая мешает украинцам добиться экономического и политического прогресса, которого они заслуживают», – говорится в Twitter посольства, передает ТАСС.

Подчеркивается, что власть Украины «должна воплотить в жизнь реформы», которые требовал ее народ.

Отметим, что запуск антикоррупционной реформы в стране между тем затянулся на четыре года.

Ранее в национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили, что должностные лица страны скрыли при декларировании почти 320 млн долларов доходов.