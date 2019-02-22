Песков объяснил снижение ТВ-аудиотории послания

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя снижение доли ТВ-аудиотории послания президента Федеральному собранию, заявил, что это связано с другими платформами, где можно было посмотреть эту трансляцию.

«Мы обратили внимание на это (исследование). В целом, ведь все более ощутимый сегмент смотрения переходит на другие платформы, где мы так оперативно не получаем замеры и аналитику. То есть, чтобы достоверно понять, сколько в общем людей смотрели (послание), нужно к телевизионному смотрению добавить еще интернет-смотрение, причем на самых различных платформах, вот тогда будет полная картина», – сказал Песков.

Он обратил внимание, что процесс изменения пропорции просмотров между телеэфиром и интернетом идет во всех странах мира, что связано с развитием общества и технологий. «И, конечно, важно проанализировать в целом цифры по стране, а не только по Москве, думаю, что в ближайшие дни это будет сделано», – добавил Песков, передает ТАСС.

Комментируя предположение, что снижение доли телевизионной аудитории послания в Москве может быть связано со снижением рейтинга президента, Песков подчеркнул, что «это весьма примитивистский и поспешный подход к анализу».

По данным Mediascope, телевизионную трансляцию послания президента Владимира Путина Федеральному собранию в среднем посмотрели порядка 870 тыс. москвичей старше четырех лет (868 тыс. 492), тогда как в 2018 году аудитория телетрансляции послания составляла 1 млн 42 тыс. 104 москвичей старше четырех лет, передает РИА «Новости».

В послании Федеральному собранию Путин озвучил целый ряд задач в социальной политике. Так, он объявил принцип «больше детей – меньше налогов», подразумевающий дополнительные льготы многодетным семьям; также потребовал немедленно индексировать пенсии и ежегодные денежные выплаты сверх уровня прожиточного минимума; предложил запустить c 2020 года программу «Земский учитель».