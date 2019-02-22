Cамолет экстренно посадили в Волгограде для спасения двух пассажиров

Рейс Екатеринбург – Сочи вынуждены были посадить в аэропорту Волгограда для спасения жизней двоих пассажиров.

«В Волгограде борт провел более получаса, пассажирам после посадки медицинские работники оказали экстренную помощь», – передает пресс-служба эксплуатирующей самолет авиакомпании «Победа».

Один из пассажиров был доставлен бессознательным в городскую больницу. Второй госпитализирован в медпункт волгоградской аэрогавани. Благодаря оперативным действиям экипажа обоих удалось спасти, передает РИА «Новости»

15 февраля в аэропорту Домодедово из-за находящегося на взлетной полосе обломка колесане смог приземлиться и ушел на второй круг самолет из Оша.