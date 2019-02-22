В «Юнармии» опровергли сообщения об обучении школьников задержанию митингующих

Свердловское региональное отделение всероссийского общественного движение «Юнармия» опровергло сообщения СМИ о том, что сотрудники военной полиции в Екатеринбурге учили школьников задержанию митингующих.

Ранее СМИ сообщили, что школьникам в военной комендатуре Екатеринбургского гарнизона продемонстрировали сцены разгона несанкционированного митинга и задержаний его организаторов.

«Обидно, что ряд СМИ вырвал из контекста отдельные фразы, перевернув всю суть мероприятия в выгодном для них ракурсе. Было проведено мероприятие принятия клятвы юнармейцами. Одно из мероприятий по соглашению проводилось совместно с военной полицией, где демонстрировался их опыт работы, как они проводят тренировочные мероприятия, тем самым проводилась профориентация среди школьников. Интерпретация, которая вышла к фотографиям – это уже домыслы журналистов», – сказали в свердловском штабе движения, передает ТАСС.

В пресс-службе Центрального военного округа пояснили, что в комендатуре был проведен День открытых дверей для юнармейцев.

«Юнармейцам были продемонстрированы специальные оружие и техника, имеющиеся на вооружении, в ходе показного учения по отражению нападения условных нарушителей на контрольно-пропускной пункт воинской части. День открытых дверей завершился торжественной церемонией приема школьников в ряды «Юнармии», в ходе которой 13 ребят получили береты и знаки активиста движения», – добавили в пресс-службе.