Группа «Любэ» выпустит клип в рамках проекта «Жить»

На юбилейном концерте группы «Любэ» в пятницу, 22 февраля, в Крокус Сити Холле представят клип на песню «Километры», записанную композитором Игорем Матвиенко; онлайн-премьера запланирована на День защитника Отечества.

Видео появится 23 февраля на сайте социального проекта #Жить, основанного Матвиенко, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Кроме того, клип будут показывать в Крокусе 23 и 24 февраля в рамках серии концертов группы «Любэ», отмечающей 30-летие.

Клип представлен проектом «Жить» совместно с «Парк Патриот Медиа» – видеоролик снимался в «Патриоте», парке культуры и отдыха Вооруженных Сил России. В съемках приняли участие Николай Расторгуев вместе с группой «Любэ», певцы Сергей Галанин, Вадим Самойлов, Алексей Филатов, а также сам Игорь Матвиенко – российский композитор и продюсер, автор музыки к песне.

Композиция посвящена настоящей мужской дружбе, которая проходит через годы и выдерживает любые события в жизни – человека и страны, отмечают авторы.

«Мы неслучайно выпускаем клип именно сейчас – накануне праздника. Это песня о силе настоящей мужской дружбы, товарищества – в жизни и, если будет необходимость, в бою. Иметь рядом единомышленников, с которыми можно и радоваться мирной жизни, и Родину вместе защищать – дорогого стоит», – сказал Матвиенко.

«Это одинаково важно совершенно разным людям, с разными музыкальными вкусами – так что надеемся, наша музыка откликнется в душе и у молодого поколения. Хочется, чтобы эти ценности – дружба, родная страна, мирное небо – оставались важными для всех, независимо от возраста. Мы как представители шоу-бизнеса стараемся внести в это свой профессиональный вклад – сочиняем музыку, исполняем об этом песни, записываем клипы, создаем такие проекты как #Жить», – добавил он.

Режиссером видеоролика стал Марк Горобец (сериалы «Закрытая школа», «Одесса-мама», «Желтый глаз тигра»), оператор-постановщик – Денис Панов (сериалы «Кухня», «Лондонград. Знай наших», «Гранд»).

#ЖИТЬ – социальный интерактивный проект, который позволяет его участникам через интернет и социальные сети в разной форме делиться опытом преодоления трудностей в жизни. Инициатором и автором проекта выступил известный композитор и продюсер Игорь Матвиенко, песня которого стала своеобразным стержнем всего проекта.