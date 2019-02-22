Минобороны рассекретило документы Казанского училища

Министерство обороны опубликовало на своем сайте рассекреченные документы Казанского высшего танкового командного училища к его 100-летию.

Раздел посвящен истории легендарного училища, которое заканчивали многие видные российские военачальники, включая 48 Героев Советского Союза и 14 Героев Российской Федерации.

«Рассекреченные документы, представленные на портале, позволят познать особенности профессии «повелителей брони и огня», которая окружена у нас в стране особым почетом и уважением», – говорится в сообщении ведомства, которое приводит РИА «Новости».

В числе документов представлены приказы командования, грамоты, учетные карточки и наградные листы курсантов и выпускников, электронная версия исторического формуляра училища. В частности, можно узнать, как курсанты и педагоги училища помогли сохранить для колхозов и совхозов сотни центнеров зерна.

В сентябре 2017 года сообщалось об открытии новых вузов в составе Минобороны.