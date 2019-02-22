Известного на Украине догхантера жестоко избили в Киеве

Обвиняемого в убийстве тысяч бездомных собак Алексея Святогора избили после заседания суда по этому делу.

Как заявил сам догхантер, его ударили тяжелым предметом по голове, сбили с ног и продолжали избивать, сообщает УНИАН.

В итоге рваные раны на его голове зашивали на протяжении часа. Сейчас Святогор находится в больнице с переломом лобной кости.

Летом 2018 года догхантера задержали по обвинению в пропаганде насилия. Прокуратура требует для него пятилетнего срока заключения.

О необходимости ужесточения наказания за живодерство в России писала в августе 2018 года газета ВЗГЛЯД по итогам процесса над так называемыми «хабаровскими живодерками».