Медведчук оценил возможность силовых действий Украины против России

Председатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал заявления действующего главы украинского государства Петра Порошенко в Генассамблее ООН, где он на протяжении 40 минут повествовал о «российской агрессии» и «захвате Крыма».

Медведчук считает, что, несмотря на антироссийские заявления, Порошенко не решится на силовые действия в отношении российского государства. «Если говорить серьезно о каких-либо силовых действиях Украины по отношению к России, то я бы не стал это серьезно рассматривать. Хотя бы потому, что Порошенко или те, кто находится при власти на Украине, совсем потеряли разум», – сказал Медведчук в программе «Большая игра» на Первом канале, передает РИА «Новости».

Глава партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» считает, что нагнетание ситуации, в первую очередь, нравится «вашингтонским хозяевам» Порошенко.

В ответ на вопрос о том, может ли Порошенко предпринять силовые действия против России в ходе президентских выборов на Украине в ситуации, когда он будет проигрывать, Медведчук сказал: «Я все-таки не рассматриваю такой вариант. Хотя теоретически исключать нельзя».

На этой неделе Порошенко во время дебатов на Генассамблее ООН заявил, что полномасштабная война с Россией уже не является чем-то нереальным.