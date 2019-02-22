ОБСЕ ответила на запрос УПЦ об угрозе эскалации религиозного конфликта на Украине

ОБСЕ ответила на обращение Украинской православной церкви в связи с возникшей угрозой эскалации религиозного конфликта на Украине, заявил генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

«Я знаю, что была переписка, и мы ответили», – сказал Гремингер РИА «Новости», не уточнив, что было в ответе.

Он отметил, что ситуация стоит на повестке дня Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине.

Ранее председатель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов сообщил, что каноническая Украинская православная церковь пока не получила ответа от ООН, ОБСЕ и ЕС на свое обращение.

В начале января в РПЦ сообщали, что православные церкви не признали итоги собора в Киеве, где был избран руководитель «новой украинской церкви» Епифаний (Думенко). Не больше 30 приходов перешли в созданную «православную церковь Украины» (ПЦУ), 45 храмов канонической УПЦ просто захвачены.