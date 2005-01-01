Жители Гавайев оказались не готовы к началу ядерной войны

Предупреждение, разосланное Агентством по чрезвычайным ситуациям США жителям Гавайских островов в январе 2018 года, показало – американцы понятия не имеют, что делать в случае начала ядерной войны, сообщает Live Science.

13 января 2018 года в 8.07 по местному времени Агентство по чрезвычайным ситуациям Гавайев разослало предупреждение, советующее жителям искать укрытие от приближающейся баллистической ракеты, говорится в статье на сайте Live Science.

Автор статьи подчеркнул, что тревога была ложной, но об этом почти никто не знал.

«Даже оператор, который отправлял сигнал тревоги, передавал текстовые сообщения на теле- и радиостанции, думал, что это реально», – говорится в статье.

Предупреждение показало, что американцы не готовы к атаке.

Доклад Центра по контролю и профилактике заболеваний выявил недостатки в процессе предупреждения населения Гавайских островов, а также показал, что в сообщении отсутствовали четкие инструкции о том, что делать людям в районе атаки.

Напомним, в январе прошлого года жителям Гавайев было разослано сообщение о ракетной атаке с пометкой «это не учения». Сообщение вызвало панику среди населения. Сотрудник, отправивший ложное предупреждение, был уволен. В том же месяце стало известно, что испытание американской ПРО на Гавайях завершилось провалом.