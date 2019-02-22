В пятницу синоптики пообещали москвичам похолодание.

По прогнозу синоптиков, в пятницу утром в Москве будет 9 градусов мороза. Во второй половине дня столбики термометров покажут 8 градусов ниже ноля. Ожидается небольшой снег. Ветер прогнозируется северный, силой 7-8 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.