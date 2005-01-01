Руководитель центра «Сириус»: Талантливая и активная молодежь – залог успешности нашей страны

«Президент не раз говорил о том, что уже в ближайшее время мы будем жить в совершенно иной экономике, что это экономика активных, умных, творческих людей», – сказала газете ВЗГЛЯД руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, комментируя послание президента Федеральному собранию.

«Талантливая и активная молодежь – залог успешности нашей страны. Именно поэтому так много внимания президент уделяет вопросу развития талантов среди детей и молодежи», – считает сопредседатель руководитель образовательного центра «Сириус» и Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Такие проекты, как «Сириус», «Мой первый бизнес», «Билет в будущее» и кванториумы станут доступными для всех, уверена Шмелева.

«Каждый ребенок, каждый человек талантлив, каждый в чем-то своем. И задача перечисленных проектов и программ – выявить, раскрыть и помочь развить эти таланты. В этом и состоит основная миссия «Сириуса». Такая задача формулировалась с самого начала – выстроить целостную систему выявления и развития талантов у детей и молодежи. И сейчас «Сириус», совместно с созданной на его базе Ассоциацией ведущих школ-партнеров «Сириус», при поддержке ОНФ не только реализует проект по созданию центров развития талантов по всей стране, но и закладывает фундамент новой модели региональных образовательных систем, по сути, образовательных экосистем», – подчеркнула она.

«Как показала практика «Сириуса», система общего школьного образования и система дополнительного образования для детей должны представлять собой единый механизм раскрытия и развития талантов. Именно в этом и заключается суть и образования, и воспитания подрастающего поколения в условиях новой экономики, о которой говорит президент», – сказала Шмелева.

«Современная экономика, современное общество – это непрерывное образование, это раскрытие талантов, это непрерывное развитие компетенций. Это будет более чем востребованная услуга. Вот почему президент сказал: если дополнительное образование будет развиваться нынешними темпами, что в ближайшее время в нем будет создано около миллиона рабочих мест», – добавила Шмелева.

«И мне кажется, что определенная доля этих рабочих мест будет в секторе самозанятости – что крайне важно для той же региональной экономики», – подчеркнула она.

Напомним, в среду президент Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию, призвал сделать дополнительное образование доступным для всех детей. «Будет создано порядка миллиона новых мест в сфере дополнительного образования. Оно должно быть доступно для всех детей», - отметил президент. «Хочу обратить внимание молодежи: ваш талант, энергия в числе самых сильных конкурентных преимуществ России. Рассчитываю, что наши компании, деловые сообщества будут активно присоединяться к таким проектам», - призвал российский лидер.

Путин обратил внимание на работающий в Сочи центр для одаренных детей «Сириус», сообщив, что он стал «настоящим созвездием». Он также напомнил о планах по созданию основанных на модели «Сириуса» центров поддержки одаренной молодежи во всех регионах страны в 2024 году. По словам президента, «коллеги говорят, что готовы сделать и это раньше, за два года».

Сейчас уже 30 регионов так или иначе начали работу по созданию центров по модели «Сириуса», добавила Шмелева в интервью ТАСС. Она отметила, что содействовать данной работе тоже будет Ассоциация школ-партнеров «Сириуса». «Таким образом все самые сильные педагогические коллективы, которые относились к «Сириусу», они теперь готовы приезжать в региональные центры по модели «Сириуса», готовить педагогов и участвовать в программах. Это тоже очень важный фактор, который позволяет помочь регионам. Регионов, которые не хотят открывать такие центры, на сегодняшний день нет», - сказала руководитель фонда.

Она отметила, что не сомневается в открытии центров по аналогии с «Сириусом» во всех регионах за два года. «Везде губернаторы входят в попечительские советы этих центров, везде губернаторы понимают, что без развития спорта и культуры нельзя полноценно рассчитывать на новые кадры для регионов в сфере технологий, в сфере науки, поэтому это идет вместе, это идет точно в рамках нацпроектов и точно в рамках стратегических проектов развития регионов. Поэтому, конечно, интерес очень большой», - сказала глава Фонда.

Напомним, Всероссийский образовательный центр для одаренных детей «Сириус» в Сочи создан по инициативе президента Путина. Для организации работы центра в 2014 году был учрежден фонд «Талант и успех», Путин возглавил его попечительский совет.

Ежемесячно в «Сириус» приезжают до 800 детей в возрасте 10-17 лет из разных регионов России. Обучение проводят ведущие педагоги спортивных, физико-математических, химико- биологических школ, а также выдающиеся деятели российской науки, культуры и искусства. Образовательные программы рассчитаны на 24 дня и включают в себя занятия по специальности, есть также общеобразовательные занятия на протяжении всего учебного года.