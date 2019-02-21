Армия Хафтара взяла под контроль нефтяное месторождение на юге Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара взяла под контроль нефтяное месторождение на юге страны, сообщил ливийский информационный портал «аль-Мутавассит».

По словам представителя Ливийской национальной армии, месторождение Эль-Филь было взято мирным путем в ходе антитеррористической операции «Достоинство», передает ТАСС.

В штабе операции пообещали обеспечить безопасность месторождения «в рамках подготовки к передаче охране нефтяных объектов».

Напомним, на прошлой неделе армия Хафтара установила контроль над крупнейшим месторождением нефти в Ливии.

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