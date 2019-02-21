Представитель Киева обвинил российские СМИ в воздействии на Грузинскую церковь

Посол Украины в Грузии Игорь Долгов заявил о «влиянии российских СМИ» на позицию Грузинской православной церкви, которая откладывает рассмотрение вопроса признания автокефалии «новой церкви», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Вопрос признания автокефалии Украинской церкви должна решить Патриархия Грузии. Пока нет даты проведения Синода. Грузии понадобились годы, чтобы достичь автокефалии. Вы это сделали, сделаем это и мы», – цитирует дипломата телекомпания «Рустави-2».

«У украинцев есть своя церковь, – сказал Игорь Долгов. – Автокефалия в Грузии была восстановлена после долгого доминирования Московского патриархата. Мы объединим православных на Украине, у которых есть все права на свою церковь».

Он заявил, что «влияние России повсюду», в том числе в Грузии и в соцсетях.

«Мы были вынуждены на Украине запретить российские каналы, но они все равно находят пути проникать повсюду, в том числе в патриархию Грузии. Используют все возможности, чтобы влиять на население своими сумасшедшими идеями», – сказал дипломат.

Напомним, что накануне патриарх Грузии Илия Второй принял в своей резиденции делегацию Украинской православной церкви Московского патриархата во главе с митрополитом Антонием (Паканичем).

Во время неофициальной встречи гости рассказали о том, как развиваются события на Украине после передачи ей томоса, отмечается в сообщении ГПЦ.

Представители Московского патриархата УПЦ отметили, что «в различных монастырях и в регионах часты конфликты верующих о принадлежности церквей, что вызывает большое противостояние паствы».

Илия Второй высказал озабоченность сложившейся ситуацией и призвал к молитвам для сохранения единства православных.

Ранее Грузинская православная церковь сообщила, что не будет принимать поспешных решений по вопросу признания автокефалии Украинской церкви, это было сказано в заявлении ГПЦ в связи с визитом в страну делегации Вселенского патриархата. Недавно Грузию также посещал и представитель РПЦ митрополит Илларион. Синод ГПЦ по вопросу признания автокефалии Украинской церкви, вероятно, пройдет весной.