Стало известно о работе Кличко вышибалой у Рыбки

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что мэр Киева Виталий Кличко начинал свою спортивную карьеру с должности вышибалы у криминального авторитета.

«Я с 1994 года в Киеве занимался в составе комитета по борьбе с организованной преступностью, который (бывший президент Украины Леонид) Кучма создал. Киев был поделен (и до 1999 года это существовало) на целую сетку влияния различных криминальных авторитетов. Рыбка, Череп, Кисель – по памяти называю. Так вот, кто такой был Кличко? Пусть на меня в суд подает – Кличко был мелким вышибалой у криминального авторитета Рыбки», – сказал Азаров во время пресс-конференции в Москве.

По словам Азарова, изначально на «мордобойские способности» Кличко обратил внимание «один человек», передает РИА «Новости».

«Он его взял к себе и говорит: парень, ты морды здорово можешь бить. Кличко стал заниматься кикбоксингом. А поскольку кикбоксинг был всегда в зоне внимания криминала, на него обратили внимание приближенные Рыбки. Рыбка был крупнейшим так называемым бизнесменом, а заодно и лидером ОПГ», – утверждает бывший премьер.

Он рассказал, что на раскрутку Кличко в качестве спортсмена средства выделил именно Рыбка.

«Разные суммы называли: 200 тыс. долларов, по тем временам гигантские деньги. Его заметили в Германии, началась карьера Кличко», – добавил Азаров.