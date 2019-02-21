В Эстонии выяснили причину случайного пуска ракеты самолетом НАТО

Причиной запуска ракеты над Эстонией самолетом ВВС Испании Eurofighter в 2018 году стала ошибка пилота, установила межведомственная следственная группа по итогам расследования, сообщила пресс-служба минобороны Эстонии.

«Инцидент не стал причиной возникновения угрозы для полетов гражданской авиации, поскольку на время проведения учебных полетов коридоры для гражданских самолетов всегда устанавливаются в стороне от зон совершения учебных полетов», – пояснил глава следственной группы, вице–канцлер министерства обороны Меэлис Ойдсалу, передает ТАСС.

Он добавил, что испанские учреждения и командование воздушных операций НАТО отнеслись к инциденту серьезно, и сотрудничество с ними было плодотворным.

ПО словам Ойдсалу, снаряд и его осколки до сих пор не нашли. Он попросил тех, кто найдет их, сообщить в Центр тревоги. «Речь может идти о детали, по-прежнему представляющей угрозу, которую ни в коем случае нельзя ни исследовать самостоятельно, ни прикасаться к ней», – подчеркнул представитель ведомства.

Ракета класса «воздух – воздух» AMRAAM была случайно выпущена в августе 2018 года базирующимся в Эстонии самолетом ВВС Испании Eurofighter. Несмотря на то, на ракете был активирован режим самоуничтожения, она могла упасть на землю.