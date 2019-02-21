В запуске дронов у аэропорта Гатвик заподозрили его сотрудника

Полиция заподозрила в причастности к прошлогоднему транспортному инциденту в Лондоне сотрудника аэропорта Гатвик, пишет The Times.

По мнению правоохранителей, управлять беспилотником, мог только тот, кто был хорошо знаком с расположением видеокамер, передает ТАСС.

«Управлявший беспилотником знал эти слепые зоны, где его нельзя засечь. Это был кто-то, кто действительно хорошо знал Гатвик, кто там работает или работал», – говорится в сообщении.

В полиции заявили, что человек, управлявший дроном, специально посылал беспилотник в зоны, недосягаемые для видеокамер. По одной из версий, сотрудник аэропорта мог запустить дрон над взлетно-посадочной полосой, потому что был чем-то недоволен.

19 декабря прошлого года Лондонский аэропорт Гатвик на несколько дней прекратил свою работу в связи с появлением двух беспилотников над взлетно-посадочной полосой. Самолеты, летевшие в аэропорт, были перенаправлены в другие воздушные гавани Великобритании, а также аэропорты Европы. Позже полиция задержала двух человек, предположительно причастных к запуску дронов.

Британские власти при расследовании произошедшего склонялись к версии вмешательства России.