Белоруссия собралась развивать отношения одновременно с Россией и НАТО

Минск подтверждает курс на развитие стратегического партнерства с Россией, однако видит и необходимость в улучшении отношений с членами НАТО, заявила пресс-служба министерства обороны Белоруссии.

Отмечается, что на брифинге начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны Белоруссии Олег Воинов довел до военных атташе других стран основное содержание уточненной Концепции международного военного сотрудничества страны на 2019 - 2023 годы. В рамках этого документа подтверждается «стратегический курс на партнерство с Россией», передает ТАСС.

Также Минск заявил о нацеленности на «высокий уровень отношений со странами-членами Организации Договора о коллективной безопасности», а также Китаем и странами-участниками СНГ. Продекларирована и необходимость «поэтапного улучшения отношений со странами – членами НАТО, Евросоюза» и государствами, уважительно относящимися к суверенитету и территориальной целостности Белоруссии.

Воинов добавил, что Минск в полном объеме продолжить соблюдать свои международные обязательства в сфере контроля над вооружениями и укрепления мер доверия и региональной безопасности.

За три последних года, отметил Воинов, численность армии страны сохранилась в пределах, определенных главой государства, – около 65 тыс. человек.

В начале февраля сообщалось, что в условиях выхода США из ДРСМД Белоруссия собирается укреплять Союзное государство Белоруссии и России.

В конце января замглавы белорусского МИД Олег Кравченко заявил, что расширенное передовое военное присутствие НАТО на востоке Европы не рассматривается Белоруссией как угроза своей безопасности.