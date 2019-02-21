Совфед подготовил проект об усилении роли прокурора при аресте бизнесменов

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству для ослабления давления на бизнес подготовил предложения, предусматривающие усиление роли прокурора при заключении под стражу по экономическим делам, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«С учетом того, что такие гибкие механизмы регулирования правоприменительной практики, как постановления пленума Верховного Суда, работают не в полной мере, возможно, пришло время вносить изменения в законодательство. У нас в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству имеются определенные наработки, в том числе касающиеся усиления роли прокурора при избрании и продлении меры пресечения в виде заключения под стражу, подготовленные по поручению председателя Совета Федерации», – сообщил Клишас, передает РИА «Новости».

Президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что «бизнес не должен постоянно ходить под статьей» и чувствовать риск преследования. Кроме того, по мнению президента, при расследовании экономических дел следует устранить поводы для автоматического продления арестов.